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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров объяснил, по какому принципу отбираются новые члены БРИКС
Ключевой принцип — страны должны быть единомышленниками.

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Сегодня стало известно, что с 1 января 2024 года группа БРИКС официально станет в 2,2 раза больше: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединятся Иран, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ. Решение важное, ожидаемое и нужное как в экономическом плане, так и в геополитическом: на группу БРИКС возлагаются надежды по формированию нового миропорядка, который как идея станет альтернативой западной гегемонии. И вот, разделение странами представлений о будущем было озвучено главой МИД России Сергеем Лавровым, возглавляющим российскую делегацию на саммите БРИКС в ЮАР, в качестве одного из основных критериев, принципов, по которым происходит отбор потенциальных новых членов данной организации.

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По словам Лаврова, значение имеет не только тот факт, что страны являются единомышленниками по основным вопросам геополитики, но также «вес» государств, их значение. При этом уровень экономического развития и благосостояния не играет ключевую роль в отбор. Это можно прекрасно заметить по тому, как приглашение в БРИКС получила Эфиопия, не являющаяся, мягко говоря, процветающим государством.

Отметим, что в задачу БРИКС входит формирование объединения стран и их дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество без опасения получить критический урон от агрессивной политики Запада, в том числе в санкционном плане. Проще говоря, всем выгодно: одни получают рынки сбыта продукции, другие — так им необходимое экономическое и технологическое развитие.

#россия #политика #брикс
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