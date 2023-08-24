На одного члена больше, чем сообщали ранее СМИ.

Несколько часов назад бразильская пресса, ссылаясь на полученную документацию в рамках саммита БРИКС, сообщила, что в группу вступят пять новых членов: Иран, Аргентина, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия. Что ж, информация прессы оказалась на удивление точной, с поправкой на то, что в реальности первая волна расширения данной организации стала чуть более мощной: помимо вышеуказанных пяти государств в БРИКС также вступит Эфиопия. Это уже официальная информация, озвученная лидерами текущих стран-членов БРИКС в рамках саммита организации в Йоханнесбурге, ЮАР. Решение вступит в силу 1 января 2024 года — именно в этот день объявленные государства станут полноправными членами БРИКС.

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Немного статистической информации: после первой волны расширения БРИКС будет объединять примерно 46 % населения планеты, а на долю входящих в его состав государств будет приходиться примерно 37—38 % мирового ВВП по паритету покупательной способности. Немаловажно также отметить, что после расширения под «знамёнами» БРИКС будут функционировать два крупнейших нефтедобывающих государства планеты, которые явно и открыто желают (и не только желают, а активно двигаются в этом направлении) осуществлять торговлю нефтью за национальные валюты, в обход доллара США, неофициально именуемого нефтедолларом.

Напомним, что помимо Ирана, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии в членстве в БРИКС также заинтересованы Боливия, Венесуэла, Индонезия, Мексика, Турция, Сирия, Афганистан, Пакистан и ряд стран Африки. Перед нашими глазами формируется новый «второй мир».