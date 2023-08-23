Но решили цинично проверить знания на практике — жизнями солдат ВСУ.

Через полторы недели исполнится ровно три месяца с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ. Результатов за это время для Украины не достигнуто примерно никаких; прекрасно это видят и на Западе. В частности, сегодня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос прессы, знали ли западные «партнёры» Украины о том, сколь масштабные и мощные укрепления выстроила Россия вдоль линии боевого соприкосновения, ответил, что да — знали.

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По словам Салливана, в курсе мощности российской обороны были и в Белом доме, и непосредственно на Украине. Дальше Салливан заявил, что не считает конфликт на Украине зашедшим в тупик, и сделал в высшей степени циничную ремарку, добавив, что между планированием и реальностью в любом конфликте существует «большое различие».

Иными словами, в США и НАТО прекрасно знали, что контрнаступление ВСУ разобьётся о российскую оборону, но решили проверить догадки на практике. И то, что эта проверка стоила жизней «неисчислимых тысяч» (и это пишем не мы, это пишет уже западная пресса) солдат и офицеров, американские элиты будто бы совершенно не волнует. К вопросу о том, как США относятся к своим прокси независимо от их национальности, вероисповедания и условного «благополучия».

Что до российской обороны, то ВСУ, по сути, не добрались даже до её первой линии, застряв в минных полях в полосе обеспечения, которую ВС РФ готовы разменять на истощение армии оппонента. Всё это уже должно вызывать на Украине вопросы касательно реальных целей США в этом прокси-конфликте; пока что, впрочем, прозрение не наблюдается: киевские власти продолжают повторять мантру о границах 1991 года, «формуле Зеленского» и делиться прочими нереализуемыми идеями.