Идёт уже нескрываемая подготовка общественного мнения к неизбежному исходу.

Количество появляющихся в западных СМИ статей, рисующих для Украины крайне безрадостное будущее, с каждым днём становится всё больше и больше. Связано это, естественно, с отсутствием результатов в рамках так называемого контрнаступления и невозможности скрыть чудовищные понесённые ВСУ в его ходе потери как в технике, так и в личном составе. Вот и сегодня на страницах издания The Washington Post появилась статья, даже заголовок которой уже не пытается приукрасить ситуацию: «Медленное контрнаступление омрачает настроения на Украине». Саму украинскую нацию авторы статьи назвали «измотанной».

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Как отмечают журналисты, украинские власти преподносили готовящееся контрнаступление как то, что изменит ход всего конфликта. Уверенность строилась на фоне накачки ВСУ западным оружием и прохождения украинскими бойцами подготовки в западных странах. Реальность, с которой мы имеем дело сегодня, спустя два месяца после начала наступления, разрушает эти надежды: продвижение ВСУ практически незаметно, а «нарратив» о единстве и бесконечной стойкости начал улетучиваться.

В статье The Washington Post отмечается, что ВСУ понесли «неисчислимые тысячи» потерь в личном составе, и это число увеличивается с каждым днём. Миллионы гражданских были вынуждены покинуть дома и не имеют возможности вернуться, а «в каждом уголке страны» мирные жители истощены «потоками российских атак». Естественно, в материале используются почему-то до сих пор работающие пропагандистские тезисы о том, что российской армии больше нечего делать, как стрелять по гражданским объектам вроде жилых домов, больниц и соборов.

Дальше в статье упоминаются комментарии мирных жителей и волонтёров, которые высказывают своё разочарование, рассказывают про ужасы войны и демонстрируют нескрываемую усталость от этого конфликта. Нас не покидает чувство, что мы имеем дело с активной подготовкой в первую очередь западного общественного мнения к неизбежному исходу этого конфликта, в котором будет мирное урегулирование, но на реалистичных условиях — по сути, тех, которые Россия сочтёт для себя приемлемыми.