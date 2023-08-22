А ведь Зеленский так их хвалил, так «толсто» намекал... Вот ведь незадача.

На выходных президент Украины Владимир Зеленский начал очередное «турне» по европейским странам с целью... нет, не участия в мирных переговорах на уже любых условиях, а с целью предоставления всё нового вооружения. В Швеции Зеленский нахваливал истребители Saab JAS 39 Gripen, называя их «гордостью вашей державы», и прозрачно намекал на то, что этой гордостью с Киевом неплохо было бы поделиться.

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Впрочем, советники не предупредили Зеленского о том, что у Швеции и у самой мало данных истребителей, и просто так взять и передать их туда, где их собьют в первый же вылет, было бы как минимум расточительно, как максимум — являло бы собой подрыв собственной обороноспособности. Вот премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и заявил, что никаких обязательств у королевства по передаче самолётов Украине нет.

Дополнительно Кристерссон отметил, что Швеция не располагает такой роскошью, как возможностью передавать свои военные истребители третьим странам: до тех пор, пока Швеция не входит в НАТО, она должна защищать свои границы полностью самостоятельно. От кого ей их защищать, учитывая, что со всех сторон НАТО и «друзья-партнёры» — это уже другой вопрос. Расценивать этот комментарий следует как открытое нежелание жертвовать дорогущей военной техникой в уже полностью и очевидно всем проваленном деле.