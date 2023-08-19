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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
Чуть современнее, чем F-16, конечно.

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Ситуация в Воздушных силах ВСУ такова, что даже аховой её называть — это сделать комплимент. За полтора года от доставшегося в наследство от СССР/России и не распиленного на металлолом воздушного флота осталось только несколько самолётов, из-за чего руководство Украины, желающее продолжать сопротивление за чужой счёт, постоянно просит у своих спонсоров как-то подсобить в вопросе восстановления «популяции» истребителей. С американскими F-16 всё не совсем понятно: вроде как обучение лётчиков началось, но сколько времени оно займёт, и когда прилетят самолёты, неясно.

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Поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном назвал шведские истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться этой гордостью с Украиной. Тренировки украинских пилотов на данных истребителях, добавил Зеленский, уже начались.

Saab JAS 39 Gripen разработан в конце 1980-х и принят на вооружение Швеции в 1997 году. Относится к классу лёгких многофункциональных истребителей, к которым также принадлежат российский/советский МиГ-29, американский F-16, французский Dassault Rafale и «общеевропейский» Eurofighter Typhoon.

#украина #боевые действия #истребители #швеция #gripen #jas 39 gripen #saab jas 39 gripen
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