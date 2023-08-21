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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Роскосмоса» назвал основную причину крушения автоматической станции «Луна-25»
Нештатное отключение двигателя. В космосе это фатально.

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Исследование космоса — это точнейшая наука: малейший допуск, малейшая ошибка, и возникает эффект снежного кома, и дорогостоящий аппарат теряется. Именно это произошло с автоматической станцией «Луна-25», которая должна была сегодня прилуниться на Южном полюсе естественного спутника Земли, но на борту которой позавчера произошла нештатная ситуация, а вчера «Роскосмос» официально сообщил о потере станции.

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Сюрпризом произошедшее не стало: слишком много времени прошло с момента последнего запуска лунной миссии — Россия это в последний раз делала ещё в советский период — и слишком много компетенций с тех пор было утрачено. Но официально назвать причину крушения «Луны-25» всё же надо, и это сделал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Борисова, основная причина крушения станции — нештатное отключение двигателя, который должен был скорректировать «Луну-25» и вывести её на предпосадочную орбиту. Вместо расчётных 84 секунд двигатель проработал в полтора раза дольше — 127 секунд — в результате чего станция изменила свою траекторию больше положенного и рухнула на естественный спутник Земли.

Что привело к нештатной работе двигателя, ещё предстоит разобраться, и Борисов пообещал, что расследование выявит причину произошедшего, и все необходимые выводы будут сделаны.

#россия #космос #"луна-25"
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