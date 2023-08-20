Стыдно, но почему-то в высшей степени предсказуемо и ожидаемо.

На автоматическую станцию «Луна-25» возлагались большие надежды: проект готовился много лет, неоднократно откладывался, и вот, 11 августа ракета-носитель «Союз-2.1б» с «Луной-25» была запущена с космодрома «Восточный». Вчера днём на борту станции произошла нештатная ситуация, с которой разбирались в центре управления полётами, ну а сегодня госкорпорация «Роскосмос» сообщила о потере «Луны-25».

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Как пишет пресс-служба «Роскосмоса», действия, нацеленные на поиск «Луны-25» после нештатной ситуации и установление с ней связи, к положительному результату не привели. Предварительный анализ показывает, что «Луна-25» отклонилась от расчётной орбиты и рухнула на естественный спутник Земли. К счастью, станция автоматическая, и, следовательно, потери в меньшей степени финансовые, и в большей — репутационные. Межведомственная комиссия займётся выяснением причин произошедшего.

Всё бы ничего, но слишком уж много шума «Роскосмос» сделал вокруг «Луны-25», не озаботившись при этом ни должной проверкой, ни запуском станции-дублёра. В целом произошедшее, учитывая сказанное, было почему-то в высшей степени ожидаемо. Теперь «Роскосмосу» должны быть заданы многочисленные вопросы, в том числе и касательно тяжелейших репутационных издержек, которые, несомненно, понесла российская космонавтика в результате этого происшествия. Давать западным СМИ, перед запуском «Луны-25» называвшими РФ неконкурентоспособной державой в плане исследования космоса, столь вкусную пищу для злорадства — это надо было постараться.