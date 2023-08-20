Правда, премьер Нидерландов об этом не в курсе. Но это же мелочи, правильно?

Как мы уже неоднократно отмечали, ситуация у Украины в текущем конфликте аховая как на земле, так и, в особенности, в воздухе: практически все самолёты уничтожены за время активных боевых действий, а те остатки, которые у Киева ещё сохранились, при каждой воздушной тревоге поднимаются в небо и перебазируются. Как результат, президент Украины в очередной раз колесит по Европе, пытаясь выбить из западных спонсоров этого конфликта всё новое оружие — в данном случае, как вы уже поняли по заголовку и вступлению, речь идёт об истребителях F-16.

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В своём официальном Telegram Зеленский в очередной раз использовал расхожий пропагандистский приём и назвал российские войска «террористами», при этом сообщив, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте была достигнута договорённость о поставке сорока двух истребителей F-16.

Сначала, естественно, должен пройти процесс подготовки пилотов, инженеров и технического состава, но процесс, судя по комментарию Зеленского, уже вовсю идёт. Более того, президент Украины назвал передачу 42 истребителей лишь «началом».

Премьер Нидерландов Марк Рютте, впрочем, о таких деталях ничего не знает. Как пишут западные СМИ, у Нидерландов всего имеется только 42 истребителя F-16, причём из этого количества 24 будут сняты с вооружения в следующем году, а ещё 18 готовятся к продаже. Неясно, то ли Зеленского уличили во лжи, то ли Нидерланды отдадут Украине всё, что у них самих есть. Тут, как говорится, одно из двух.