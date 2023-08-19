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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командующий Воздушными силами ВСУ пожаловался: каждый украинский самолёт атакуется 5—9 российскими самолётами
И обстреливаются они ежеминутно. Причём в значительной степени причина — в технологическом превосходстве ВКС России.

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Тема воздушных сил на Украине весьма болезненная: большинство самолётов из тех, что у Украины ещё остались за тридцать лет независимости, были уничтожены за полтора года активных боевых действий. По этой причине сейчас представители киевской власти настойчиво требуют от западных спонсоров передать им хоть что-то: американские F-16, французские «Рафали», даже до шведских «Грипенов», которых в самой Швеции-то немного, дело дошло.

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Ситуация с каждым днём становится всё хуже, и сегодня командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в эфире одного из украинских СМИ заявил, что ещё с момента взлёта каждый самолёт ВСУ оказывается в зоне поражения пяти—девяти российских самолётов. Обстреливается авиация ВСУ при этом «ежеминутно».

Ключевой причиной, помимо острейшей нехватки авиации, Олещук назвал технологическое превосходство российских истребителей: так, например, современный российский истребитель Су-35 может поражать цели на дальности до двухсот километров, тогда как украинские МиГ-29 работают на расстоянии лишь до тридцати километров.

И хотя данные заявления звучат правильно и логично, но выводы, которые из них следуют, у киевского руководства как всегда неверные: вместо осознания необходимости садиться за стол переговоров с учётом сложившихся реалий, в Киеве подталкивают своих спонсоров ко всё большей эскалации этого конфликта. Который, вообще-то, меньше всего нужен именно Украине, поскольку идёт не где-то там, а на её территории; вернее, на территории, которую Украина считает своей.

#россия #украина #боевые действия
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