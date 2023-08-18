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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США предрекли Украине потерю Одессы
Похоже, к этому всё и идёт.

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Независимые эксперты и журналисты на Западе, которым не нужно следовать информационной «повестке», с самого начала предупреждали, что конфликт на Украине закончится для самой Украины одной большой трагедией. Теперь, когда так называемое контрнаступление ВСУ не привело и уже вряд ли приведёт к каким бы то ни было результатам, голоса тех, кто занимали реалистичную позицию, начинают слышаться гораздо отчётливее.

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Так, в подкасте Judging Freedom экс-разведчик Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер предположил, что если ВСУ продолжат оказывать сопротивление ВС РФ, то потерпят поражение, а сама Украина потеряет Одессу. Необходимые для этого ресурсы у России, считает Риттер, имеются.

Здесь можно было бы обвинить Риттера в необъективности и формировании выводов на основе неполных данных, однако вчера в рамках интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у России в резерве находится 250-тысячная группировка, которая после «перемалывания» наступления ВСУ и продолжения упорства и нежелания идти на переговоры со стороны киевского руководства двинется в сторону Одессы и, остановившись у границ Молдавии и Приднестровья, фактически отрежет Украину от Чёрного моря.

#россия #украина #боевые действия
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