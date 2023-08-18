Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США рассказали, когда истребители F-16 будут переданы Украине
Вопрос уже фактически решённый.

реклама

Судьба истребителей F-16 после того, как они попадут на Украину, всем предельно очевидна: она будет такой же, как у всех тех боевых самолётов, которые имелись в распоряжении Киева на момент начала специальной военной операции, и из-за чего вообще постоянно ведутся разговоры о передаче стране истребителей западного образца. Тем не менее, резко отступиться от бесконечной поддержки Украины коллективный Запад, в особенности США, не могут. Как следствие, разговоры о передаче F-16 продолжаются, и сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал, когда состоится передача Украине этих самолётов.

реклама

По словам Салливана, это произойдёт сразу после подготовки пилотов. Как отметил Салливан, его удивляет невнимательность журналистов, ведь эти заявления полностью соответствуют комментариям президента Байдена.

Что до подготовки украинских пилотов, то этот процесс, добавил Салливан, идёт, и США активно работают над этим вместе со своими союзниками.

Многие эксперты уже неоднократно отмечали, что подготовка украинских пилотов, не говоря уже о передаче самих F-16, сильно запоздали: делать это надо было не после, а до разгрома «контрнаступления» ВСУ. В любом случае, поставить Украине столько самолётов, чтобы они изменили ход боевых действий, Запад попросту не в состоянии: как отмечал глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, чтобы уравнять потенциалы ВС ВСУ и ВКС России, необходимо передать Украине «сотни и сотни» самолётов самого разного класса. Столько, понятное дело, нет, да даже если бы и было, то на это потребовались бы многие годы и циклопические финансовые вливания.

#россия #украина #сша #боевые действия #f-16 #истребители
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На форуме «Армия-2023» впервые показали модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2
В западной прессе прокомментировали 25-кратное наращивание производства в РФ снарядов «Краснополь-М2»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
21
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
60
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
28
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
6

Сейчас обсуждают

Юрий Пугачёв
16:38
Пиздят как Троицкий....на что этот грёбанный Тайвань способен....закидать остров резиновыми бомбами и пусть прыгают....
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
Apsheronsky tchai
16:31
Народ последних консервированных ежей давно доел, доллар по 200, экономика в клочья, Вежливый Что-то-там насосал перемог на 200 лет вперёд, а ты, буржуй, глумиться тут вздумал?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
RandomXP
16:28
А что тут не народного? Все железо из разряда годного дешмана. Как раз народное!
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Apsheronsky tchai
16:26
Ого.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
RandomXP
16:26
На моей памяти это первая нормальная сборка. Поддержу, если надо из нового железа собирать.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Truth Seeker
16:25
Поставить пенсионеров на крышах, им всё равно нечем заняться Пенсионерам предложили дежурить на крышах домов для борьбы с беспилотниками https://www.moscowtimes.ru/2023/06/03/pensioneram-predlozhili-...
Кашин: Сбивать дроны нужно лазерами, но исключить атаки дронов на Москву почти невозможно
Apsheronsky tchai
16:24
Собираем передачу Zатычникам зистаксу и зилоту в СИЗО: чай, папиросы, вазелин – бюджетная сборка "попа не сильно болит август 2023"
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Honkai star reil
16:23
кто ты такой ноунейм ? Чтобы мне гениальному сборщику, который сидит на сайте оверклокеш уже 3 года, что-то советовать? Сынок там где ты учился я там преподавал запомни. Ещё будет какое-то нуб которо...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Vasijara
16:23
Смешно в контексте того что именно биолаборатории США раскинуты по всему миру и на Украдине в частности были обнаружены, я вот считаю что коронавирус разработали именно США. Мрази пиндосовские, как хо...
Пентагон обвинил Россию, Иран, Китай и КНДР в разработке биологического оружия
Aleksander Aleksander
16:20
НУ ЗА ЭТО МОЖНО УКРАИНЕ СКАЗАТЬ СПАСИБО, А ТО КАЧАЕМ И КАЧАЕМ В НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ.
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем