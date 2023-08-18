Вопрос уже фактически решённый.

Судьба истребителей F-16 после того, как они попадут на Украину, всем предельно очевидна: она будет такой же, как у всех тех боевых самолётов, которые имелись в распоряжении Киева на момент начала специальной военной операции, и из-за чего вообще постоянно ведутся разговоры о передаче стране истребителей западного образца. Тем не менее, резко отступиться от бесконечной поддержки Украины коллективный Запад, в особенности США, не могут. Как следствие, разговоры о передаче F-16 продолжаются, и сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал, когда состоится передача Украине этих самолётов.

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По словам Салливана, это произойдёт сразу после подготовки пилотов. Как отметил Салливан, его удивляет невнимательность журналистов, ведь эти заявления полностью соответствуют комментариям президента Байдена.

Что до подготовки украинских пилотов, то этот процесс, добавил Салливан, идёт, и США активно работают над этим вместе со своими союзниками.

Многие эксперты уже неоднократно отмечали, что подготовка украинских пилотов, не говоря уже о передаче самих F-16, сильно запоздали: делать это надо было не после, а до разгрома «контрнаступления» ВСУ. В любом случае, поставить Украине столько самолётов, чтобы они изменили ход боевых действий, Запад попросту не в состоянии: как отмечал глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, чтобы уравнять потенциалы ВС ВСУ и ВКС России, необходимо передать Украине «сотни и сотни» самолётов самого разного класса. Столько, понятное дело, нет, да даже если бы и было, то на это потребовались бы многие годы и циклопические финансовые вливания.