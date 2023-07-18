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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне намекнули на невозможность достижения Украиной паритета с Россией в плане авиации
Если и пуститься в этот абсурд, то его реализация займёт годы, годы и ещё раз годы.

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На сегодняшний день авиация во вменяемом виде и количестве на Украине отсутствует: всё, что стране досталось от СССР/России, и почти вся авиационная техника советского образца, что была передана Киеву из стран восточной Европы, практически полностью выбита российской армией в ходе специальной военной операции. Как итог, начавшийся 4 июня «контрнаступ» пошёл в бой практически без авиационной поддержки, из-за чего в том числе и был обречён на провал с колоссальными по своим масштабам потерями.

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Вместе с тем не утихают крики касательно необходимости срочно предоставить Украине истребители F-16. Идея хоть и сильно запоздалая — «контрнаступление» уже потерпело фиаско — но в целом разумная. Вот только на Западе, который сейчас и является единственной причиной, по которой Украина всё ещё способна оказывать сопротивление, передать Киеву то количество самолётов, которое способно изменить ситуацию на поле боя, не готовы. И на это предельно прозрачно намекнул сегодня глава Объединённого комитета начальников штабов (аналог начальника Генерального штаба в ВС РФ) армии США Марк Милли.

По словам Милли, в распоряжении ВКС России сотни и сотни различных истребителей четвёртого и пятого поколений. Если США, продолжил Милли, решат каким-то образом обеспечить Украине паритет с РФ в плане авиации, то для этого потребуется огромное количество самолётов — раз, годы обучения лётчиков — два, годы обучения обслуживающего технического персонажа — три, и огромные дополнительные финансовые вливания — четыре. Хоть Милли не стал этого говорить, но из данного комментария невольно напрашивается вывод о том, что такого количества времени у Украины попросту нет.

nullПринимая всё это во внимание, Милли заявил, что сейчас ключевой задачей для США в вопросе оказания Украине военной помощи является предоставление ей систем противовоздушной обороны.

#россия #украина #сша #авиация #военная авиация
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