Надо сделать всё, чтобы не было хуже.

Как мы все прекрасно понимаем, от боевых действий на Украине в первую очередь страдают именно граждане самой Украины. Уничтожается инфраструктура, гибнут люди в количествах, каких не было со времён Второй мировой войны, уже под вопросом стоит сама государственность Украины, при этом не проглядывается никаких перспектив, а киевское руководство, словно под гипнозом, продолжает оказывать сопротивление, несмотря на то, что исход конфликта очевиден.

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Очевидно, что конфликт надо заканчивать, пока не стало ещё хуже, и именно такой совет президент Беларуси Александр Лукашенко дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, отвечая на соответствующий вопрос в рамках интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Я бы ему сказал: Володя, война идёт у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать всё, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось — за это придётся отвечать тем, кто в этом виноват, но исходя из сегодняшней ситуации надо остановиться. Надо негативное развитие событий — особенно для Украины — остановить. А оно негативным будет прежде всего для Украины. Вот это единственное, что я сегодня ему хочу сказать», — заявил Лукашенко.

Ранее в том же интервью Лукашенко заявил, что если украинское руководство не возьмётся за голову и не сядет за стол переговоров, то последствия будут катастрофические: Россия отрежет страну от доступа к Чёрному морю, с запада на украинские области «руки потирают» поляки, и в итоге у Украины останется только небольшой клочок территории.