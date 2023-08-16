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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме отрицают существование идей о территориальных уступках Украины ради членства в НАТО
Сначала их озвучивает глава офиса Генсека НАТО, а потом этих идей внезапно «не существует». Так и работают.

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Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что глава офиса Генсека НАТО Стиан Йенсен предложил вариант вступления Украины в Альянс, при котором она уступит России ряд своих территорий. В Киеве, естественно, на фоне такого известия устроили истерику, в Москве усмехнулись, ну а в Белом доме спустя сутки заявили, что подобных идей на Западе в принципе нет.

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По крайней мере, в том, что таких идей нет, выразил уверенность координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. А все подобные заявления Кирби охарактеризовал как «несоответствующие действительности».

Позиция США и союзников по Украине, добавил Кирби, противоположна данным заявлениям: Украина должна быть сохранена в границах, которые принадлежат ей «по праву», и после окончания конфликта США рассчитывают на то, что Украина вступит в Североатлантический альянс.

В общем, Кирби навёл тень на плетень, в очередной раз повторил мантру о «территориальной целостности» Украины, и был таков.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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Если бы перед этим один из клоуном в нато не заикнулся об этом, то тогда да. А так как раз и был заброс узнать чем дышат.
В Белом доме отрицают существование идей о территориальных уступках Украины ради членства в НАТО
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DIP48
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