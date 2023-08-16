Сначала их озвучивает глава офиса Генсека НАТО, а потом этих идей внезапно «не существует». Так и работают.

Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что глава офиса Генсека НАТО Стиан Йенсен предложил вариант вступления Украины в Альянс, при котором она уступит России ряд своих территорий. В Киеве, естественно, на фоне такого известия устроили истерику, в Москве усмехнулись, ну а в Белом доме спустя сутки заявили, что подобных идей на Западе в принципе нет.

реклама

По крайней мере, в том, что таких идей нет, выразил уверенность координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. А все подобные заявления Кирби охарактеризовал как «несоответствующие действительности».

Позиция США и союзников по Украине, добавил Кирби, противоположна данным заявлениям: Украина должна быть сохранена в границах, которые принадлежат ей «по праву», и после окончания конфликта США рассчитывают на то, что Украина вступит в Североатлантический альянс.

В общем, Кирби навёл тень на плетень, в очередной раз повторил мантру о «территориальной целостности» Украины, и был таков.