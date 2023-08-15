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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лучше ускорьте поставки оружия: в Киеве отреагировали на идею вступления Украины в НАТО в обмен на сдачу России территорий
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Сегодня в офисе генсека НАТО выдвинули любопытную (непонятно, правда, для кого) идею уступок украинских территорий в пользу России в обмен на вступление оставшейся части Украины в Севетоатлантический альянс. Идея бессмысленна по той простой причине, что приглашения Украины в НАТО стали одной из ключевых причин начала специальной военной операции, и чтобы Россию удовлетворил такой исход, территорий придётся сдать очень, очень-очень много.

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В Киеве это понимают, поэтому сегодня советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о неприемлемости идеи размена территорий ради «зонтика НАТО». В сообщении, полном политических клише и пропаганды, Подоляк призвал не поддаваться желанию сыграть на руку Кремлю и установить «плохой мир», а лучше ускорить поставки Украине вооружений.

В общем, ситуация на Украине столь аховая, что представители киевской власти используют любую возможность, чтобы напомнить своим западным спонсорам о необходимости вкладываться в этот конфликт по полной программе, не считаясь ни со своими экономическими интересами, ни с желаниями своего общества.

#россия #украина #боевые действия #нато
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Dobpelkopf
20:06
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Dusty Soldier
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