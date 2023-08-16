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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На форуме «Армия-2023» Минобороны заключило контрактов более чем на 400 млрд рублей
Это приличный объём.

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Хотя форум «Армия-2023» только начался и будет проходить ещё несколько дней, в его рамках одно только Минобороны России заключило с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов более чем на 400 миллиардов рублей, о чём сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

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По словам Гуляева, на сегодняшний день подписано одиннадцать и вручено девять госконтрактов, общая сумма которых превышает 400 миллиардов рублей. По итогу выполнения данных госконтрактов в Вооружённые силы России поступят свыше двух с половиной тысяч современных образцов вооружения, боевой и специальной техники, а также более 1,8 миллионов единиц различных средств поражения.

Важно понимать, что контракты на производство и поставку вооружений рассчитаны не столько на специальную военную операцию, сколько в целом на повышение боеготовности ВС РФ по всем военным округам. К сожалению, угрозы безопасности России только увеличиваются, чего уже не скрывают и непосредственно в Минобороны.

#россия #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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