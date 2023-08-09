Делать-то с этим что?

Среди значительного количества комментаторов и «экспертов»-политологов имеется расхожее мнение о том, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несёт особых рисков для России. Дескать, номинально эти государства и так были аффилированы с коллективным Западом. Так-то оно, конечно, так, но теперь Североатлантический альянс имеет все юридические права на тотальное освоение территории этих стран в военном плане. И о том, что вступление Финляндии, а в перспективе и Швеции, в НАТО, является для России «серьёзным дестабилизирующим фактором», из-за которого уже многократно возросли угрозы военной безопасности РФ на западном и северо-западном стратегических направлениях, заявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу.

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По словам главы российского оборонного ведомства, в результате присоединения Финляндии к альянсу у России почти вдвое увеличилась сухопутная граница с НАТО. В Минобороны допускают, что финская территория может использоваться для размещения «дополнительных воинских контингентов» и «ударных вооружений НАТО», которые смогут на значительном расстоянии доставать до находящихся на северо-западе России критически важных объектов.

Что со всем этим великолепием делать, пока не объясняется. Впрочем, ещё много лет назад российское руководство заявляло, что если проблему с военным освоением некогда нейтральных, лимитрофных государств со стороны НАТО не удастся решить на дипломатическом уровне, то допускается огневое поражение соответствующих ударных установок непосредственно на территориях государств, на которых они расположены. И вот здесь всё зависит от силы духа — хватит ли её в случае чего у военно-политического руководства России.