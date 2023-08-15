Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине засветился британский танк Challenger 2 с «антидроновым» навесом
Судя по экипировке, уже близко к линии боевого соприкосновения.

реклама

Хотя британские танки Challenger 2 были переданы Украине ещё в начале этого года, на линии боевого соприкосновения (ЛБС) их пока замечено не было. Возможно, скоро эта ситуация изменится, и сейчас ВСУ начинают активно перебрасывать на ЛБС ещё незадействованные резервы, в которых и присутствуют британские танки. По крайней мере, такой вывод напрашивается из появившейся сегодня фотографии Challenger 2 с установленным антидроновым навесом и противокумулятивными решётками.

реклама

В какой локации зафиксирован данный танк, неизвестно, равно как пока неясно, сможет ли он оправдать своё название и «бросить вызов» российской армии.

Отметим, что сегодня в Сети уже появились первые кадры поражения американского БТР Stryker, которые ранее не фигурировали в сводках на протяжении всего «контрнаступления» ВСУ.

#россия #украина #боевые действия #танки #challenger 2
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Лучше ускорьте поставки оружия: в Киеве отреагировали на идею вступления Украины в НАТО в обмен на сдачу России территорий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
51
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
33
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Кира Вернова
22:46
Помню над рус - совесткими танками смеялись из - за таких навесов... А у европы это спец - высокие технологии.
На Украине засветился британский танк Challenger 2 с «антидроновым» навесом
TasmaN
22:45
"...устанавливать разные мелодии звонка для разных SIM-карт..." инновации =)
iOS / iPadOS 17 - первая публичная бета-версия обещает ряд интересных обновлений
Руслан
22:37
Американцы ассоциируют Россию с медведем. Это знак свыше!
В США медведь попал на свадьбу и съел все десерты
Олег Ст
22:36
это что шутка такая??
Норвежцы поставят на Украину бронемашины с 12.7 пулеметами для борьбы с русскими дронами
Олег Ст
22:33
Зато моторный отсек без прикрытия.. вперед..))
На Украине засветился британский танк Challenger 2 с «антидроновым» навесом
Bearcub
22:31
Да что вы? Знаете мем про сама я дочь офицера?
Посёлок Урожайное взят ВСУ
Bearcub
22:29
Проще сказать, где там не фейки.
«Википедия» оштрафована на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Вадим Кудрявцев
22:23
Это уже территория РФ с прошлого года
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Вадим Кудрявцев
22:23
да не слушайте вы ципсоту,тут их вагон и тележка
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Аня Иванова
22:05
А За что надо давать героя пилоту?
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем