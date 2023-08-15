Судя по экипировке, уже близко к линии боевого соприкосновения.

Хотя британские танки Challenger 2 были переданы Украине ещё в начале этого года, на линии боевого соприкосновения (ЛБС) их пока замечено не было. Возможно, скоро эта ситуация изменится, и сейчас ВСУ начинают активно перебрасывать на ЛБС ещё незадействованные резервы, в которых и присутствуют британские танки. По крайней мере, такой вывод напрашивается из появившейся сегодня фотографии Challenger 2 с установленным антидроновым навесом и противокумулятивными решётками.

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В какой локации зафиксирован данный танк, неизвестно, равно как пока неясно, сможет ли он оправдать своё название и «бросить вызов» российской армии.

Отметим, что сегодня в Сети уже появились первые кадры поражения американского БТР Stryker, которые ранее не фигурировали в сводках на протяжении всего «контрнаступления» ВСУ.