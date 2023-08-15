Похоже, это первый зафиксированный на видео случай поражения данного БТР.

Не секрет, что в рамках военной «помощи» Украине Соединённые Штаты предоставили несколько десятков единиц бронетранспортёров M1126 Stryker. До сей поры на линии боевого соприкосновения их не видели, и уж тем более не фиксировали на видео, которое впоследствии появлялось бы в открытом доступе, но сегодня «премьера» всё-таки состоялась.

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Как сообщается, бронетранспортёр следовал по дороге где-то на Запорожском направлении, и в этот момент его настиг дрон-камикадзе «Ланцет». Насколько сильны повреждения «Страйкера», неизвестно, поскольку кадры обрываются практически сразу после его поражения «Ланцетом».

Если БТР выведен из строя, то в послужной список «Ланцета» будет вписан ещё один тип западной военной техники, на которой разъезжают почти полностью лишённые в результате боевых действий своих собственных и доставшихся в наследство от СССР/России запасов техники вооружённые силы Украины.