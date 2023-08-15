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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ опять заявили об изменении тактики российских ракетных ударов
Надо же как-то оправдать то, что ПВО не очень-то уже и работает.

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Последнее время ракетные удары по объектам на территории Украины практически не встречают сопротивления: до целей ракеты долетают, свою задачу выполняют. Поскольку рисовать в «фотошопе» картинки с количеством сбитых целей можно ровно до тех пор, пока это хотя бы минимально соответствует реальности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат решил воспользоваться проверенным способом объяснения сложившейся реальности.

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По словам Игната, российская армия постоянно меняет тактику ракетных ударов: ракеты летят сначала в одном направлении, затем, когда проходит соответствующее уведомление, они это направление, и так, заявляет спикер ВС ВСУ, происходит несколько раз за всё время полёта ракет. Тем самым ракеты обходят системы ПВО и вводят в заблуждение их расчёты.

Реальная же причина увеличивающегося бессилия ПВО ВСУ перед российскими ударами заключается в тотальном истощении средств противовоздушной обороны: системы ПВО постоянно выбиваются, причём до такой степени, что Украина сейчас критически зависит от поставок западных противовоздушных ракет и непосредственно зенитных установок. А западный ларчик систем ПВО, учитывая, что исторически страны НАТО не уделяли много внимания защите неба, отнюдь не бездонный.

#россия #украина #боевые действия
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si-cat
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"..Тем самым ракеты обходят системы ПВО и вводят в заблуждение их расчёты.." Противные. Нет чтобы тупо прямо лететь...😊😊😊
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