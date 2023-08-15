Которые почему-то до сих пор ещё есть.

Полтора года конфликта, интенсивности которого планета не знала со времён Второй мировой войны, превратили Украину в практически полностью лишённое промышленности государство, существующее только за счёт системы искусственного жизнеобеспечения, которую к стране подключил коллективный Запад, бездумно и безмерно накачивающий её финансами и военной техникой. Сегодня ночью промышленности на Украине стало ещё меньше, о чём официально сообщило Минобороны России, указав цели ночного массированного ракетного удара.

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Согласно официальной сводке российского оборонного ведомства, удар наносился крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а целью стали ключевые предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В результате удара все цели были поражены, а ВПК Украины был нанесён «значительный ущерб».

В детали Минобороны, к сожалению, опять не вдаётся. Но из открытых источников известно, что удары наносились по Одессе, Днепропетровску, Луцку, Львову и ряду других городов. В Днепропетровске, согласно открытым источникам, удар пришёлся по предприятию «Южмаш».