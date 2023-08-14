На момент публикации заметки курс доллара на Мосбирже опустился до 97,47 рублей.

Буквально час назад Центральный банк России объявил о том, что завтра утром проведёт внеочередное заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки. Эксперты ожидают, что ключевая ставка будет повышена с целью стабилизации национальной валюты, и вот, валюта уже отреагировала на это заявление резким укреплением. Согласно данным Мосбиржи, на момент написания данной заметки рубль укрепился со 101 за доллар до 97,47 за доллар. По отношению к евро российская валюта также укрепилась со 110 до 106 рублей за одну единицу общеевропейской валюты.

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На момент написания этой заметки рубль продолжал укрепляться, и пока неясно, чем этот процесс закончится. Ясно одно: при космическом курсе национальной валюты по отношению к иностранным валютам, в экономике, всё ещё запредельно сильно зависящей от импорта, в том числе в вопросах развития машиностроения и закупки станков и прочего оборудования, критически необходимые товары и услуги становятся неприемлемо дорогими.

Пользуясь случаем, в очередной раз напомним, что «золотой серединой», при которой соблюдается баланс интересов российских экспортёров и импортёров, считается курс в 65—75 рублей за доллар и евро.