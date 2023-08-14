С улетающим в космос курсом надо что-то делать.

Последние пару месяцев рубль летит под откос, и никакого сопротивления этому процессу, грозящему проблемами с закупкой импортных товаров, от которых, как бы это кому ни хотелось верить в обратное, Россия до сих пор зависит очень сильно, в том числе в жизненно важных аспектах. По всей видимости, в ЦБ всё же осознали тот факт, что мантры об «отсутствии угроз финансовой стабильности» немножко не работают, и на фоне подорожания доллара и евро до 101 рублей и 110 рублей соответственно решили провести внеочередное заседание Совета директоров.

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В рамках заседания будет обсуждаться «вопрос об уровне ключевой ставки». Вероятнее всего, она будет повышена, поскольку повышение ключевой ставки является одним из факторов сдерживания роста курса валют.

О принятом решении в ЦБ сообщат уже завтра утром, в 10:30 по московскому времени.