Юань тоже отнюдь не дешевеет.

То, что курсы доллара и евро в понедельник пробьют отметки в 100 и 110 рублей, было понятно ещё в пятницу, когда торги закрывались именно на этих отметках. Чуда не произошло, и сегодня официальные курсы ЦБ на завтра поднялись до 101,04 руб. за один доллар и до 110,68 руб. за один евро.

реклама

Официальная версия, по которой происходит обвал национальной валюты, это торговый дисбаланс, когда страна стала продавать товаров за доллары и евро меньше, а покупать если не больше, то как минимум столько же. Соответственно, по закону спроса и предложения возникает повышение стоимости. И эта версия имела бы смысл, если бы рубль не обваливался и по отношению к другим валютам, в том числе к тем, с которыми наблюдается торговый дисбаланс уже в сторону рубля.

Неоднократно напоминаем, что наиболее приемлемым курсом, удовлетворяющим интересы как экспортёров, так и импортёров, эксперты называют «окно» в 65—75 рублей за доллар и евро соответственно. При таких курсах, как нетрудно догадаться, стоимость всех импортных товаров пропорционально растёт, что автоматически влияет на уровень инфляции, который в течение последних полутора лет колоссальными усилиями удавалось сдерживать. При всём этом в ЦБ почему-то угроз финансовой стабильности в России при таких обстоятельствах не видят.