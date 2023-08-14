В ЦБ не увидели. Более приближенные к реальности люди — увидели.

Рубль продолжает ослабевать, стремительно приближаясь к повторению своего исторического минимума. Проблема только заключается в том, что в марте прошлого года у бешеного обвала национальной валюты была причина — беспрецедентное санкционное давление и большие вопросы касательно того, как страна будет его выдерживать — в то время как сейчас причина уже не звучит столь убедительно. Несмотря на то, что сегодня днём курс рубля к доллару и евро на Мосбирже пробил 101 и 110 рублей соответственно, что является рекордом с марта прошлого года, в Центробанке в этой тенденции не видят угроз для финансовой стабильности государства.

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В сообщении регулятора уточняется, что текущий валютный курс вызван торговым дисбалансом, а именно снижением «стоимостных объёмов экспорта» при параллельном увеличении спроса на импорт. Простыми словами, страна, по известным причинам, стала получать меньше долларов и евро, но при этом экономическая активность населения запредельна, и спрос на доллары и евро увеличивается.

Несмотря на то, что, по статистике, доллары и евро занимают в торговом балансе России всего порядка 38 %, остальное приходится на рубли, юани и другие национальные валюты, ряд ключевых товаров всё также закупаются именно за американские и общеевропейские деньги. В связи с этим непонятно, почему ЦБ не торопится вернуть курс в приемлемое русло. Осознание необходимости это сделать, впрочем, в регуляторе имеется: руководство ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на грядущих заседаниях.

Важно понимать, что ослабление национальной валюты приводит к резкой инфляции в сегменте импортных товаров, что совсем не идёт на пользу красивым отчётам о рекордно низком росте цен в стране. Эксперты неоднократно утверждали, что приемлемым курсом, при котором соблюдается баланс интересов и экспортёров, и импортёров, составляет порядка 65—75 рублей за одну единицу американской и европейской валюты.