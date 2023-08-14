Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЦБ не увидели угроз финансовой стабильности из-за обвала рубля
В ЦБ не увидели. Более приближенные к реальности люди — увидели.

реклама

Рубль продолжает ослабевать, стремительно приближаясь к повторению своего исторического минимума. Проблема только заключается в том, что в марте прошлого года у бешеного обвала национальной валюты была причина — беспрецедентное санкционное давление и большие вопросы касательно того, как страна будет его выдерживать — в то время как сейчас причина уже не звучит столь убедительно. Несмотря на то, что сегодня днём курс рубля к доллару и евро на Мосбирже пробил 101 и 110 рублей соответственно, что является рекордом с марта прошлого года, в Центробанке в этой тенденции не видят угроз для финансовой стабильности государства.

реклама

В сообщении регулятора уточняется, что текущий валютный курс вызван торговым дисбалансом, а именно снижением «стоимостных объёмов экспорта» при параллельном увеличении спроса на импорт. Простыми словами, страна, по известным причинам, стала получать меньше долларов и евро, но при этом экономическая активность населения запредельна, и спрос на доллары и евро увеличивается.

Несмотря на то, что, по статистике, доллары и евро занимают в торговом балансе России всего порядка 38 %, остальное приходится на рубли, юани и другие национальные валюты, ряд ключевых товаров всё также закупаются именно за американские и общеевропейские деньги. В связи с этим непонятно, почему ЦБ не торопится вернуть курс в приемлемое русло. Осознание необходимости это сделать, впрочем, в регуляторе имеется: руководство ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на грядущих заседаниях.

Важно понимать, что ослабление национальной валюты приводит к резкой инфляции в сегменте импортных товаров, что совсем не идёт на пользу красивым отчётам о рекордно низком росте цен в стране. Эксперты неоднократно утверждали, что приемлемым курсом, при котором соблюдается баланс интересов и экспортёров, и импортёров, составляет порядка 65—75 рублей за одну единицу американской и европейской валюты.

#россия #финансы #экономика #курс валют
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

В немецкой прессе заявили, что Украина воспринимает ракеты Taurus как очередное «супер-оружие»
SoftBank собирается выкупить долю Vision Fund в капитале Arm
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
16
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
32
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19

Сейчас обсуждают

Александр Витальевич
15:59
Ты оговорился, там кучу окров настругали, после вас их бульдозерами зарывали, когда забирать будете?
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
Truth seeker
15:59
Ты чё на путина наехал, не аухел ли
Почему российское правительство не торопится покупать доллар на внутреннем рынке
Truth seeker
15:59
Всё идёт по плану?
Почему российское правительство не торопится покупать доллар на внутреннем рынке
Skornilovich
15:56
Скачал, минут 40 наиграл и резко пришло осознание, что это какой то повторяющийся бред....
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Skornilovich
15:53
Всё стабильно.... Кома тоже стабильное состояние
В ЦБ не увидели угроз финансовой стабильности из-за обвала рубля
александр плешков
15:52
Простая арифметика: Asus ROG Z490I + 10700К по лету стоило 24 тыс рублей, я сам брал эту плату пару месяцев назад за 10 400 рублей. Корпус LIAN LI A4 H2O - это не только экономия места, но и влезает п...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Demiurg666
15:51
А что творится в Мытищах даже описать невозможно!
Крупные бренды покидают Сан-Франциско из-за растущего уровня преступности и наркомании
LastAtlant
15:47
а теперь интересный факт, гиперзвуковые ракеты покрыты теплозащитным покрытием которое должно выдерживать очень высокий нагрев при трении о воздух при высоких скоростях. При наведении на него лазера с...
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Олег Акулов
15:42
На что усраинцы надеяться, не понятно, ну пускай помирают, за зелю, который будет,, сражаться до последнего усраинца,,
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
Артём Николаев
15:42
Курс разгоняет не импорт, а вывоз капитала за рубеж, который нужно для этого конвертировать из фантиков во что-то потвёрже. Что мастеркард и свифт не работает - это ограничения для гоев.
В ЦБ не увидели угроз финансовой стабильности из-за обвала рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем