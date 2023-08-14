Досмотр — это всегда и без исключения право сильного.

На выходных Минобороны России сообщило о том, что в Чёрном море объявился сухогруз, следовавший в направлении украинского порта Измаил без разрешения на то со стороны России. На предупреждения в радиоэфире команда судна не реагировала, в результате чего российскому патрульному кораблю пришлось открыть предупредительный огонь из стрелкового оружия в направлении движения судна-нарушителя. Намёк был быстро понят, и в сторону сухогруза вылетел вертолёт Ка-29 с досмотровой группой. Досмотр судна продолжался несколько часов, никаких запрещённых грузов на его борту обнаружено не было, и ему разрешили продолжить движение в пункт назначения.

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Как и следовало ожидать, в украинском инфополе начали разгонять теорию о том, что Минобороны РФ якобы всю эту историю выдумало, а если нет, то якобы не решилось бы остановить судно для досмотра. Зачем оборонному ведомству выдумывать такие вещи, и уж тем более кого ему вообще бояться в этом мире, неясно. Но украинская «пресса» потому и является в массе своей «жёлтой», что «вбрасывает» сведения без их проверки. Спустя несколько часов в Сети стали появляться кадры, на которых российский вертолёт Ка-29 завис над судном «Сукра Окран».

Напомним, что с 17 июля так называемая зерновая сделка больше не действует, а это означает, что Россия отозвала все гарантии судоходства Чёрном море и объявила его северо-западную акваторию временно опасным районом. Соответствующее предупреждение всем участникам морского «движения» было сделано ещё месяц назад, но некоторые, по всей видимости, в тот момент лежали под камнем.