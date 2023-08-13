Почему-то некоторые считают себя хитрее и умнее других, поэтому в таких приходится вбивать немного толка силовым способом.

Когда Россия решила больше не продлевать своё участие в так называемой зерновой сделке, поскольку исполнять российские требования коллективный Запад очевидно не готов исключительно из политических соображений, во избежание произвольного (без ведома РФ) восстановления этой сделки была не только ракетными ударами разбомблена практически вся портовая инфраструктура Украины, но и произошёл отказ России от предоставления гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Чёрного моря вкупе с обязательством рассматривать все следующие в украинские порты суда как потенциальных перевозчиков военных грузов. Как следствие, суда, которые по какой-то причине сочли российскую угрозу блефом, будут как минимум останавливаться и досматриваться.

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Сегодня такой инцидент имел место. Как сообщило Минобороны, примерно в 6:40 по московскому времени сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, двигавшийся в направлении украинского порта Измаил, проигнорировал требование российского патрульного корабля «Василий Быков» произвести остановку для досмотра. Чтобы остановить судно, по нему открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Лишь после этого капитан судна «Сукра Окан» очнулся и понял, где он находится, и отдал приказ на остановку судна. Для досмотра судна вылетел вертолёт Ка-29 с группой военнослужащих. Противозаконных грузов обнаружено не было, судну разрешили продолжить движение в пункт назначения.

Судя по тому, что инцидент произошёл в 6:40, а соответствующая публикация Минобороны появилась в 12:28, предположим, что досмотр действительно производился, и занял у досмотровой группы несколько часов. На самом деле, с современными газоанализаторами скрыть перевозку оружия или взрывчатки фактически невозможно.