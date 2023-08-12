Сводки как всегда сухие и неинформативные.

За вчерашний день на Украине неоднократно выла тревога, но поскольку снимать ракетные и беспилотные удары и выкладывать их последствия в Сеть теперь могут только украинские силовые ведомства (остальным за это «баловство» приезжают и делают «атата»), о результатах ударов мы теперь можем узнавать только из сухих и крайне малоинформативных сводок Министерства обороны.

реклама

И вот, согласно свежей сводке, целью удара стал военный аэродром в районе населённого пункта Коломыя в Ивано-Франковской области Украины. Для нанесения удара использовались крылатые ракеты воздушного базирования, и, согласно сводке, цель удара, какая она ни была, достигнута.

Отметим, что сейчас ВС РФ активно охотятся за остатками украинской боевой авиации. Причина этой усилившейся охоты весьма простая: приличное количество оставшихся в распоряжении Украины самолётов Су-24 были переделаны для несения крылатых ракет Storm Shadow/SCALP дальностью 300 км в экспортном варианте, и в перспективе могут быть переделаны для несения крылатых ракет Taurus дальностью 500 км. Угроза нешуточная, поскольку под удар попадает уже совсем глубокий российский тыл.

Удаётся ли в рамках этих ракетных ударов уничтожить сами самолёты, не вполне ясно. Важно понимать, что время подлёта крылатых ракет до западной Украины — многие часы, если, конечно, для ударов не использовались гиперзвуковые «Кинжалы», чего МО РФ не подтверждает. Так что благодаря спутниковой и другой разведке НАТО Украина знает обо всех пусках ракет ещё за несколько часов до их осуществления, перебазируя самолёты на другие ещё оставшиеся аэродромы. Это, кстати, не секрет, и об этом в западных СМИ уже выходила соответствующая статья.