При том, что ВС РФ активно авиационные возможности ВСУ нейтрализуют.

У граждан, безмерно далёких от военного дела, всякий раз, когда по какому бы то ни было объекту прилетает выпущенная с украинского самолёта Су-24 британская ракета Storm Shadow, начинают возникать вопросы в духе «Почему у Украины вообще осталась авиация?». Ответов на этот вопрос несколько.

реклама

Во-первых, огромное количество самолётов советского производства Киеву было передано из стран Восточной Европы: этими поставками были в значительной степени восполнены потери украинской авиации в ходе специальной военной операции. Во-вторых, в генштабе ВСУ, хоть по итогам «контрнаступа» в это и трудно поверить, но всё-таки сидят отнюдь не дураки, и предпринимают меры по маскировке и постоянной передислокации ударной авиации во избежание её окончательного уничтожения российскими ракетами.

О том, что ключевую роль в сохранении у ВСУ авиации играет именно её постоянная передислокация, сообщило сегодня немецкое издание Bild. По данным Bild, украинские войска каждые 24 часа перемещают свои десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 между авиабазами, для чего на западе страны в том числе были восстановлены все доставшиеся в наследство от СССР аэродромы. Кроме того, под взлётно-посадочные полосы переоборудованы некоторые автомобильные дороги, что также усложняет выявление и уничтожение украинской авиации российскими ракетными ударами.

И хотя всё это, конечно, замечательно, но Bild не указало главную причину. А она и проста, и сложна одновременно: вся спутниковая разведка НАТО сейчас работает в интересах Киева, поэтому о готовящемся ракетном ударе в ВСУ узнают ещё за несколько часов до взлёта российских стратегических бомбардировщиков и выхода кораблей Черноморского флота на соответствующие пусковые позиции. Именно это и позволяет своевременно поднимать авиацию и выводить её из-под ракетного удара, перебрасывая её на запасные аэродромы.