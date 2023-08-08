Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса узнала, как Украине удаётся сохранять остатки своей авиации
При том, что ВС РФ активно авиационные возможности ВСУ нейтрализуют.

реклама

У граждан, безмерно далёких от военного дела, всякий раз, когда по какому бы то ни было объекту прилетает выпущенная с украинского самолёта Су-24 британская ракета Storm Shadow, начинают возникать вопросы в духе «Почему у Украины вообще осталась авиация?». Ответов на этот вопрос несколько.

реклама

Во-первых, огромное количество самолётов советского производства Киеву было передано из стран Восточной Европы: этими поставками были в значительной степени восполнены потери украинской авиации в ходе специальной военной операции. Во-вторых, в генштабе ВСУ, хоть по итогам «контрнаступа» в это и трудно поверить, но всё-таки сидят отнюдь не дураки, и предпринимают меры по маскировке и постоянной передислокации ударной авиации во избежание её окончательного уничтожения российскими ракетами.

О том, что ключевую роль в сохранении у ВСУ авиации играет именно её постоянная передислокация, сообщило сегодня немецкое издание Bild. По данным Bild, украинские войска каждые 24 часа перемещают свои десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 между авиабазами, для чего на западе страны в том числе были восстановлены все доставшиеся в наследство от СССР аэродромы. Кроме того, под взлётно-посадочные полосы переоборудованы некоторые автомобильные дороги, что также усложняет выявление и уничтожение украинской авиации российскими ракетными ударами.

И хотя всё это, конечно, замечательно, но Bild не указало главную причину. А она и проста, и сложна одновременно: вся спутниковая разведка НАТО сейчас работает в интересах Киева, поэтому о готовящемся ракетном ударе в ВСУ узнают ещё за несколько часов до взлёта российских стратегических бомбардировщиков и выхода кораблей Черноморского флота на соответствующие пусковые позиции. Именно это и позволяет своевременно поднимать авиацию и выводить её из-под ракетного удара, перебрасывая её на запасные аэродромы.

#россия #украина #боевые действия #нато #авиация #военная авиация
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
30
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
256
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
79
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
23
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+

Сейчас обсуждают

Гоогле Гооглев
20:41
Ахахаха
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Зю
20:40
При чём здесь импорт? Оптика в России, в том числе в физическом смысле лазеров, ещё со времён Совка оставалась сильнейшей в мире. К 2026 уже свою литографическую фабрику достоят.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Зю
20:35
46Вт!!!!!!!!!!! В 2023 году!
Intel готовит 2-ядерный процессор Raptor Cove с частотой 3,9 ГГц
Саша Коротыш
20:34
==Недавно Зеленский сильно разозлил НАТО своим желанием получить график и условия вступления в военный альянс. Украинский президент неоднократно заявлял, что желает получить план вступления в НАТО и э...
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
Пузо
20:30
Как минимум полезно применить несколько раз для достижения соответствующего психологического эффекта. Чтоб погромче и побольше, чтоб постоянно ощущали вполне себе реальную возможность прилета такого в...
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
SC-7 ES Task Force
20:22
Одмены, пожалуйста, не меняйте краткое описание. Я его специально делаю длинным.
РПГ-32 "Хашим": первый в мире мультикалиберный многоцелевой ручной гранатомёт
Sergej V
20:18
палка о двух концах. чем больше ПВО в Киеве, тем меньше ПВО на фронте.
The Times: вокруг Киева создана неприступная система ПВО на планете, а РФ даже не пробует её пробить
Izelop
20:11
уважаемая редакция! у вас пукинское пифно всралось в голову.
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
Артём Николаев
20:08
Ара, твои борцы с фашизмом сами свастикой и балкенкройцами обкалываются. Дурка в другой стороне!
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
FelsheR-BAN100908
20:08
Увидеть не успевает, бой как пуля пролетает.) И в ангар)
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем