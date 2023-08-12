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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Две попытки нанесения удара по Крымскому мосту пресечены средствами ПВО — МО РФ
Одна попытка была сегодня около 13 часов по МСК, вторая — около 15 часов.

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Чем сильнее и очевиднее для всех, включая спонсоров, проваливается так называемое контрнаступление ВСУ, тем больше у представителей киевской власти желания обеспечить себе хотя бы кратковременную и почти незаметную информационную победу. Вообще, экс-артисты в руководстве Украины очень любят «символизм», вернее, то, что они считают таковым. Как следствие, особый аппетит у Киева в этом плане вызывает Крымский мост как физический символ соединения полуострова с материковой частью России.

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Вот и сегодня были осуществлены две попытки нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, о чём сообщило Минобороны России. Первая попытка была предпринята сегодня около 13:00 по московскому времени, вторая — около 15:00 по московскому времени. В обоих случаях для попытки удара использовалась «переделанная в ударный вариант» зенитная ракета комплекса С-200.

Повреждений в результате отражения атаки средствами противовоздушной обороны не допущено, пострадавших нет.

Как видим, в Киеве очень сильно рассчитывают на жесточайшую эскалацию этого конфликта со стороны России. Какая в этом случае будет выгода для Украины, понять поистине тяжело, если не невозможно. Впрочем, нам сводки разведданных, в отличие от высшего военно-политического руководства страны, на стол не кладут. Безусловно, какая-то весомая причина (а то и не одна) для сдерживания себя и нежелания эскалировать конфликт до уровня, кажущегося среди населения необходимым, имеется.

#россия #украина #боевые действия
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