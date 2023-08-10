В Киеве возразят: дали не всё, что нужно. Могли больше и быстрее.

Так называемое контрнаступление ВСУ, которое с военной точки зрения правильно именовать просто наступлением, конкретно и беспросветно увязло. Об этом с частотой, которая должна вызвать опасения даже у самых твердолобых, сообщают западные СМИ, в том числе высшего уровня, что свидетельствует о том, что соответствующее указание было им спущено «сверху». К пессимистическим заявлениям касательно продолжающегося «контрнаступления» присоединился сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с журналистами CNN.

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По словам Кирби, США выполнили все просьбы Украины и предоставили Киеву всё, что было нужно для «контрнаступления». Однако сама операция затянулась, и сейчас время не на стороне украинцев. Как отметил Кирби, осенью, когда начнётся очередной период распутицы, станет гораздо сложнее маневрировать и проводить наступательные действия.

Кирби призвал представителей СМИ воздержаться от спекуляций на тему успеха или неудачи, порекомендовав оставить это вооружённым силам Украины.

Поскольку комментарии Кирби звучат совсем уж безрадостно для тех, кто в этом конфликте «болеют» за Киев, он всё же одумался и заявил, что, дескать, речь идёт не о заморозке конфликта и даже не о «патовой» ситуации, а просто о замедлении «контрнаступления», в рамках которого ВСУ якобы всё же добиваются «некоторого прогресса». О каком-таком прогрессе говорит Кирби, непонятно: линия боевого соприкосновения за два месяца и одну неделю с момента начала наступления ВСУ практически не изменилась, при этом потери украинских сил в технике и, что куда хуже, в личном составе, уже даже западные СМИ называют «ошеломительными».