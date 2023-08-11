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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуда призвал «остановить российский империализм», пока это ещё можно сделать «дёшево» — без гибели американских солдат
Ну, вы поняли, как в Польше относятся к Украине.

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Хотя в Киеве любят делать вид, что Польша Украине друг, соратник и верный товарищ, но на деле у Варшавы имеются виды на её некогда восточные кресы, о чём уже неоднократно заявляли и в российской разведке, и в Минобороны России. Похоже, киевскому руководству пора осознать, что друзей у Украины нет, и все только используют её для разных целей. Вот, например, сегодняшнее заявление президента Польши Анджея Дуды, которое он сделал в рамках интервью изданию The Washington Post, и которое уже удивило своей циничностью даже самых матёрых циников.

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По словам Дуды, сейчас «можно дёшево остановить российский империализм, потому что американские солдаты не погибают». По мнению польского президента, если не остановить «российскую агрессию» сейчас, то впоследствии за это придётся заплатить «очень высокую цену».

Цинизм заявления Дуды в том, что «дешевизна» в его представлении — это жизни «неисчислимых тысяч» (как вчера отметили в том же The Washington Post) украинских солдат и офицеров, сражающихся сейчас откровенно за чужие, не украинские интересы.

Дальше Дуда надавил на жалость, вспомнив свою версию истории, в которой, видите ли, Польша на протяжении шести веков подвергалась попыткам захвата и раздела её территорий со стороны России. О том, что сначала это Польша посягала на российский суверенитет, а затем польская государственность была в XX веке восстановлена исключительно благодаря России (тогда СССР), а за десятилетия социализма в Польше были возведены и восстановлены системообразующие предприятия, которые затем легли на бок после выхода страны из соцлагеря, господин Дуда опять же предпочёл умолчать.

#россия #украина #боевые действия #польша
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