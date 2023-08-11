Наёмники за что боролись, на то и напоролись, получается.

Вчера вечером в Сети появилась информация о том, что в районе города Запорожье случился прилёт крылатой ракеты по одной из гостиниц. Украинские «СМИ», естественно, выдали это попадание как удар Россией по гражданским постройкам, но реальность, естественно, куда более прозаична: по данным Минобороны РФ, в здании гостиницы располагались иностранные наёмники. Соответственно, как только сведения подтвердились, по временному расположению наёмников, коим в данном случае была гостиница в районе Запорожья, тут же был осуществлён ракетный удар. И гражданской инфраструктурой в этот момент гостиница уже не является.

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Размещение личного состава и техники в гражданских постройках — это суровая реальность текущего конфликта, и за эту реальность периодически приходится расплачиваться. В данном случае — гостиничным комплексом.

Решается проблема осознанием реальности со стороны киевского руководства и инициализации процесса переговоров с Россией. Для этого, впрочем, сначала надо подготовить общественное мнение, которое полтора года кормили сказками о «победе» и «выходе на границы 1991 года». На Западе средства массовой информации этим уже активно занимаются, а на Украине пока отдельные блогеры потихоньку прощупывают почву.