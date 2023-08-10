О границах 1991 года вообще говорить смешно.

Широко известный в узких кругах украинский блогер Юрий Романенко, соблюдающий незыблемое для журналистики правило плюрализма и приглашающий на свою передачу соотечественников с разными представлениями о реальной ситуации в политической и военной сфере, взял интервью у снайпера ВСУ Константина Прошинского, работавшего на бахмутском направлении линии боевого соприкосновения. Разговор был долгим и интересным, и в его ходе была затронута бесконечно повторяемая киевскими властями мантра о выходе Украины на границы 1991 года.

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По словам военнослужащего ВСУ, за этими словами кроме популизма ничего не стоит. Лично он как военный человек, пусть и со своей низкой, но всё же приближенной к реальности позиции, не видит «ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года — даже на границы 24 февраля».

По мнению бойца ВСУ, продвинуться в рамках наступления Украина ещё сможет, но на какую глубину — неясно. И изменить его представление о реальности сможет разве что фактическое чудо: «если приплывут авианосцы, подводные лодки, полетят тысячи самолётов».

Следует отметить, что на фоне отсутствия успехов у так называемого контрнаступления мрачные настроения начинают опускаться не только на украинское инфополе, но уже даже на западное. Всё чаще в крупных западных СМИ можно замечать статьи, рассказывающие о проблемах с украинской стороны, и невольно намекающие на то, что либо придётся идти на переговоры, либо всё закончится предсказуемым и вполне ожидаемым итогом: противоположная сторона навяжет свои условия безо всяких компромиссов.