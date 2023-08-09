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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: стратегия Байдена на Украине терпит крах, а «контрнаступление» ВСУ увязло
От Украины устал не только Запад, но и весь мир.

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Последнее время в западной прессе всё чаще стали появляться материалы, которые можно даже с натяжкой назвать приближенными к объективной реальности. Регулярно появляются статьи, отмечающие если не тотальный провал (коим он и является) украинского «контрнаступления», то как минимум его затянувшийся характер с неясным исходом. Ещё оставшиеся на Украине оппозиционные средства массовой информации, которые вынуждены были уйти в Сеть и в своеобразное «подполье», считают это всё приговором для Киева с целью вынуждения заседающих в нём властей согласиться-таки на дипломатическое решение конфликта, чего в самом Киеве, по всей видимости, предпочитают не замечать.

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Процесс продолжается, и вот, издание The Hill опубликовало статью, в которой с уверенностью заявляет, что стратегия президента Байдена на Украине терпит крах. Как справедливо отмечает издание, несмотря на беспрецедентные антироссйиские санкции, конфликт на Украине продолжается, а на Западе начинает наблюдаться «усталость от Украины», выражающаяся в том числе во всё большем нежелании рядовых американцев видеть, как их налоги уходят на поддержание конфликта на другом конце света.

Журналисты The Hill отмечают, что несмотря на западную поддержку, выбить окопавшиеся российские войска из «оккупированных» территорий Украине не удаётся, и, по самым скромным подсчётам, ВСУ в ходе летнего наступления только за первые две его недели потеряли 20 % всей выделенной военной техники. Наступление увязло, и надежды НАТО на прорыв российской обороны растаяли.

В статье The Hill критикуют президента США Джо Байдена, который вместо того чтобы переосмыслить стратегию, просто забрасывает проблему деньгами в надежде на чудо, коим станет прорыв российской обороны или государственный переворот в Москве.

Журналисты пишут, что остановить этот прокси-конфликт между великими державами, который, в отличие от предыдущих, имеет и глобальные последствия в виде чудовищной инфляции, роста цен на продовольствие и топливо, можно только посредством диалога и дипломатии.

Дополнительно в статье отмечается критическая недооценка Западом российских возможностей. Западные элиты предполагали, что начав конфликт на истощение, им удастся обескровить Россию, но в итоге Запад «выдохся» сам, продемонстрировав невозможность обеспечивать базовые военные потребности Украины — те же артиллерийские снаряды. Учитывая экономическую и геополитическую реальность, в статье The Hill считают затягивание этого конфликта несоответствующим интересам США.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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