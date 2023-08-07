Чтобы уже всем было понятно: это выбор Киева.

Вера в свою собственную ложь — это страшная вещь, которая вынуждает людей творить немыслимые по своей бессмысленности вещи. В частности, когда специальная военная операция на Украине только началась, её представители с удовольствием катались на переговоры с российской стороной, а президент Владимир Зеленский призывал садиться за стол переговоров. Затем, когда при посредничестве политиков коллективного Запада переговоры были сорваны под предлогом того, что Запад обеспечит Украину всем, что ей необходимо для одержания военной победы, Киев пошёл на попятную и начал иллюзорно верить в свои силы.

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Что было дальше, известно: Россия, исполняя свою часть заключённой в Стамбуле весной 2022 года договорённости, отводит войска от Киева. В Киеве это выдают как свою военную победу, якобы это ВСУ «выбили» российские войска из-под столицы. Затем вера Украины в свои силы укрепилась после харьковского и херсонского «контрнаступлений», в рамках которых, опять же, российским войскам не было нанесено военного поражения — они просто были выведены из опасных регионов, дабы не попасть в окружение или не быть отрезанными от снабжения, параллельно нанеся украинским войскам чудовищный ущерб, из-за которого впоследствии эти «наступы» захлебнулись.

И вот, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который изначально состоял в переговорной делегации, ездившей на встречу с российской делегацией, постоянно повторяет фразу «никаких переговоров». Вот и сегодня Подоляк по итогам встречи в Джидде в Саудовской Аравии заявил, что «Никакого «Минска-3» не будет». По мнению Подоляка, единственный вариант для начала переговоров — это вывод российских войск «на границы 1991 года». Проще говоря, в представлении Подоляка Россия, одерживающая победу не только в этом вооружённом, но и в глобальном геополитическом конфликте, должна просто ни с чего взять и капитулировать.

У России, в свою очередь, совершенно иные условия для начала переговоров: полное разоружение Украины, прекращение ей поставок оружия с Запада, вечная и неотчуждаемая нейтрализация государства, а также, по всей видимости, уже неизбежной выглядит необходимость так или иначе смены правящей в Киеве верхушки. Иными словами, Россия и Украина ставят друг перед другом политически невыполнимые условия, поэтому боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон, и в данном случае понятно, какая, не навяжет другой свои условия. Примерно так на днях выразился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.