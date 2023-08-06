А ещё Медведев назвал Украину страной, находящейся в стадии полураспада.

После начала специальной военной операции зампред Совбеза России Дмитрий Медведев занял прямо-таки каноничную позицию «плохого копа», озвучивающего пусть и в высшей степени популистские и рассчитанные исключительно на лишённых холодного разума турбопатриотов, но в целом имеющие определённый смысл вещи. Так, например, сегодня Медведев прокомментировал проходящие в Саудовской Аравии «консультации» по Украине с участием представителей нескольких десятков государств, в том числе и тех, которые в сложившемся конфликте склоняются в сторону России.

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По словам Медведева, «трудно осуждать желание закончить войну», однако конкретно проходящий сейчас в Саудовской Аравии процесс не имеет никакого смысла и обречён на провал. Чтобы предлагать мирное урегулирование, необходимо, считает Медведев, соблюсти три «ключевых» условия: в переговорах должна участвовать Россия, исторический контекст в отношении Украины должен быть учтён, равно как должны быть учтены и сложившиеся реалии.

Сложившимися реалиями Медведев называет нахождение Украины в стадии полураспада с переходом части её территорий к России. Только тот посредник, который учтёт всё вышеперечисленное, может иметь шансы на успех, во всех остальных случаях все эти встречи и «консультации» не имеют под собой никакого смысла.

Закончил свой пост Медведев крайне «ястребиным» заявлением о том, что переговоры как таковые пока и не нужны вовсе. По мнению зампреда российского Совбеза, переговоры должны выпрашиваться противоположной стороной, стоя на коленях. Иными словами, Медведев считает, что противнику нужно нанести столь сокрушительное поражение, а само его существование поставить под такой неиллюзорный вопрос, чтобы он наконец-то прозрел и забыл о введённых самим же собой запретах на переговоры с РФ. Довольно справедливый и правильный подход, который наверняка найдёт отклик в значительной части российского общества, уставшего от бесконечных заявлений властей о «готовности к переговорам», находясь при этом в объективно выигрышном положении, которое уже почти не оспаривается даже в западной ангажированной прессе.