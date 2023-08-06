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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский журналист: если бы в США рассказывали правду о конфликте на Украине, то Киев поддерживали бы ещё меньше людей
Истинно так.

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Такова уж жизнь, что среднестатистическому гражданину западных стран некогда вникать в суть конфликта на Украине: стиль жизни «дом-работа-дом-работа» там крайне ярко выражен, поэтому в качестве источника информации рядовому рабочему населению, приводящему в движение шестерёнки ещё оставшейся западной экономики, приходится полагаться на средства массовой информации. Правды от которых, понятное дело, никогда не дождёшься, и которые уже на протяжении полутора лет переворачивают весь российско-украинско-натовский конфликт с ног на голову, выдавая белое за чёрное, а сухое — за мокрое.

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Тем не менее, масштаб внутренних проблем в тех же Соединённых Штатах уже столь громаден, что большинство населения за полтора года изменило своё мнение об Украине и необходимости её поддержки. Так, на днях телеканал CNN провёл опрос, их которого стало известно, что 55 % американцев выступают против дальнейшей поддержки Киева и считают, что государству следует больше внимания уделять внутренним проблемам страны, которых с каждым днём становится всё больше, и решение которых становится всё более сложным.

И вот, американо-канадский журналист Аарон Мате заявил, что если бы CNN и остальные подчинённые «истеблишменту» СМИ говорили американцам правду о конфликте на Украине — «в частности, тот факт, что НАТО заблокировало мирные переговоры в апреле 2022-го» — то большинство [неподдерживающих нынешний курс США касательно Украины — прим. ред.] было бы ещё выше.

И здесь необходимо добавить, что все проблемы в мире от недостатка и/или манипуляции информацией. Никто не разбирается в глубинных причинах сложившегося конфликта, потому что если это сделать, то врать своим читателям, зрителям и слушателям о том, что Россия просто так, без причины, по желанию левой пятки Путина и ведомая манией мирового господства взяла да и «напала» на Украину, будет невозможно.

#россия #украина #боевые действия
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