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Редакция
События в мире Михаил Андреев
CNN: 55 % американцев считают, что США надо заканчивать с оказанием помощи Украине
Деньги в бездонную украинскую яму текут рекой, а в самих Штатах проблемы.

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Так уж сложилось, что вся работоспособность украинского государства и его возможность оказывать сопротивление российской специальной военной операции держится исключительно на бесконечных вливаниях денег и военной техники со стороны коллективного Запада. Из ниоткуда эти деньги, естественно, не появляются: если десятки миллиардов долларов уплывают на Украину, значит, они не остаются в странах-донорах, а это значит, что в странах-донорах не проводятся важные для них самих работы, которые могли бы проводиться, не цепляйся Вашингтон за Киев как утопающий за соломинку.

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Естественно, тот факт, что огромные объёмы денег уходят на какие-то военные авантюры США против России с использованием Украины как прокси, большинство американцев не радует. И вот, телеканал CNN при содействии компании SSRS провёл опрос, согласно которому, 55 % американцев выступают против дальнейшего оказания помощи Украине. Также 51 % респондентов высказали мнение, что США уже сделали для Украины достаточно.

И хотя процент тех, кто устали от бесконечной помощи Киеву, в США увеличивается, но он по-прежнему не достиг критической массы. Ведь если 55 % не поддерживают, то 45 % — поддерживают. А это огромное количество людей, считающих, что вливание их же денег в государство, которое они и на карте-то не найдут, нужно продолжать.

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