Деньги в бездонную украинскую яму текут рекой, а в самих Штатах проблемы.

Так уж сложилось, что вся работоспособность украинского государства и его возможность оказывать сопротивление российской специальной военной операции держится исключительно на бесконечных вливаниях денег и военной техники со стороны коллективного Запада. Из ниоткуда эти деньги, естественно, не появляются: если десятки миллиардов долларов уплывают на Украину, значит, они не остаются в странах-донорах, а это значит, что в странах-донорах не проводятся важные для них самих работы, которые могли бы проводиться, не цепляйся Вашингтон за Киев как утопающий за соломинку.

реклама

Естественно, тот факт, что огромные объёмы денег уходят на какие-то военные авантюры США против России с использованием Украины как прокси, большинство американцев не радует. И вот, телеканал CNN при содействии компании SSRS провёл опрос, согласно которому, 55 % американцев выступают против дальнейшего оказания помощи Украине. Также 51 % респондентов высказали мнение, что США уже сделали для Украины достаточно.

И хотя процент тех, кто устали от бесконечной помощи Киеву, в США увеличивается, но он по-прежнему не достиг критической массы. Ведь если 55 % не поддерживают, то 45 % — поддерживают. А это огромное количество людей, считающих, что вливание их же денег в государство, которое они и на карте-то не найдут, нужно продолжать.