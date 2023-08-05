А не пора ли перейти от слов к делу?

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева хлебом не корми, дай прокомментировать то или иное резонансное событие или заявление. Сегодня ночью произошёл серьёзный инфоповод: Украина осуществила массированную атаку надводными беспилотниками (безэкипажными катерами) в Чёрном море неподалёку от Керченского пролива. Итог этой атаки остался бы в новостных сводках просто как «попытка удара», если бы не попадание одного из дронов в российский танкер, в результате чего судно на некоторое время выведено из строя, и лишь чудом обошлось без экологической катастрофы с разливом нефтепродуктов.

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Собственно, это событие Медведев и прокомментировал, назвав представителей киевской власти «уб**дками и выродками», которые «понимают только жестокость и силу». Медведев также выдвинул предположение, что Киеву было мало сокрушительных российских ударов по портам Одессы, Измаила и других городов.

Дальше зампред российского Совбеза заявил, что если киевские власти хотят экологической катастрофы в Чёрном море, то они должны поучить её «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше».

Здесь что-то добавлять, пожалуй, бессмысленно. Можно только посоветовать переходить от слов к делу (без создания экологических катастроф, конечно же), но именно на это «дело», в Киеве, по всей видимости, и рассчитывают, постоянно провоцируя РФ на резкий, сокрушительный и опустошающий удар.