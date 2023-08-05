Танкер повреждён, но катастрофы, к счастью, не произошло.

После Второй мировой войны, которая опустошила Европу, не просто так был создан целый свод правил ведения боевых и военных действий, подразумевающий принципиальный отказ от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и объектам, поражение которых может привести к тяжёлым последствиям для экологии. Украинским специальным службам, понимающим, что им отвечать перед Западом не придётся, поскольку они сами являются западным активом, закон не писан.

реклама

Именно поэтому ВСУ осуществляли удары по плотине Каховской ГЭС, в результате чего в конечном счёте конструкция ослабла и не выдержала увеличившегося давления воды в водохранилище, вызвав тяжелейшую экологическую катастрофу на всей территории ниже по течению Днепра. И именно поэтому сегодня украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за массированный удар надводными беспилотниками (безэкипажными катерами) в районе Керченского пролива.

Большинство дронов удалось перехватить и уничтожить, но один из них смог добраться до гражданского судна — танкера «Сиг» — и нанести ему серьёзные повреждения. В результате подрыва морского беспилотника у танкера пробило борт, и в машинное отделение хлынула вода. На момент написания данной заметки из машинного отделения вода уже откачивалась, а танкеру ничего не угрожает.

Можно только представить себе масштаб трагедии, которая бы произошла, если бы в результате повреждения корабля произошёл разлив перевозимых им нефтепродуктов. Вообще, российские власти и представители Минобороны уже практически постоянно твердят о террористической сущности сложившегося в Киеве правительства и использовании им методов террористического характера. Объявления киевской «верхушки» террористами и переклассификации специальной военной операции в контртеррористическую — со всеми вытекающими из этого последствиями — при этом не следует. Возможно, Украина хочет для себя именно такого развития событий, чтобы, прекрасно понимая безвыходность ситуации, в которой она себя обнаружила, затем втянуть НАТО (или хотя бы «коалицию согласных») в конфликт уже напрямую, и российская разведка прекрасно об этом осведомлена, поэтому критически резких действий пока и не следует.