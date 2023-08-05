Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина осуществила атаку на российский танкер в Чёрном море, которая могла привести к экологической катастрофе
Танкер повреждён, но катастрофы, к счастью, не произошло.

реклама

После Второй мировой войны, которая опустошила Европу, не просто так был создан целый свод правил ведения боевых и военных действий, подразумевающий принципиальный отказ от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и объектам, поражение которых может привести к тяжёлым последствиям для экологии. Украинским специальным службам, понимающим, что им отвечать перед Западом не придётся, поскольку они сами являются западным активом, закон не писан.

реклама

Именно поэтому ВСУ осуществляли удары по плотине Каховской ГЭС, в результате чего в конечном счёте конструкция ослабла и не выдержала увеличившегося давления воды в водохранилище, вызвав тяжелейшую экологическую катастрофу на всей территории ниже по течению Днепра. И именно поэтому сегодня украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за массированный удар надводными беспилотниками (безэкипажными катерами) в районе Керченского пролива.

Большинство дронов удалось перехватить и уничтожить, но один из них смог добраться до гражданского судна — танкера «Сиг» — и нанести ему серьёзные повреждения. В результате подрыва морского беспилотника у танкера пробило борт, и в машинное отделение хлынула вода. На момент написания данной заметки из машинного отделения вода уже откачивалась, а танкеру ничего не угрожает.

Можно только представить себе масштаб трагедии, которая бы произошла, если бы в результате повреждения корабля произошёл разлив перевозимых им нефтепродуктов. Вообще, российские власти и представители Минобороны уже практически постоянно твердят о террористической сущности сложившегося в Киеве правительства и использовании им методов террористического характера. Объявления киевской «верхушки» террористами и переклассификации специальной военной операции в контртеррористическую — со всеми вытекающими из этого последствиями — при этом не следует. Возможно, Украина хочет для себя именно такого развития событий, чтобы, прекрасно понимая безвыходность ситуации, в которой она себя обнаружила, затем втянуть НАТО (или хотя бы «коалицию согласных») в конфликт уже напрямую, и российская разведка прекрасно об этом осведомлена, поэтому критически резких действий пока и не следует.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западная пресса: слабое знание английского языка среди украинских пилотов стало проблемой при их отборе для обучения управлению F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
20
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
55
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
2
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6
О странностях переворота в Нигере и будет ли вторжение со стороны США и Европы
6

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
16:37
Я так и не понял о чём статья, у кого-то пригорело из за хамства? Где же вас растили, в каком стерильном аквариуме? А по скринам, видеокарта нагружена на 40%, а процессор загружен на один поток в 97%...
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Юрий Котляров
16:37
Ждут € по 120-140₽ и начнут продавать.
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Руслан Знамов
16:31
такими темпами уже и 1кТ ожидается ...
Украинские военные показали последствия от взрыва ФАБ-500
Ван Гог
16:21
Продавали Европе для её процветания... А что ж вы не сделали Россию процветающей!? Ведь всё для этого было и есть. Так на кого работает российская власть?
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Ник Хобо
16:21
От школоты для школоты, другого ожидать не приходится.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Олесь Кука
16:19
Не будут выводить, будут вывозить.. Двухсотых
МИД Франции: Мы не собираемся выводить войска из Нигера
Игорь Куцев
16:18
Находят то чему 1000 лет и более. Я что-то непойму, а водохранилище в каком году построили?
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
Амбасадор Пеланда
16:14
Интересная статья, на счёт антивирусов согласен, раздражает, что они удаляют файлы без предупреждения
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
Vorvort
16:13
Это зависит от количества просмотров и комментариев. Обычно это 800 - 1000 рублей за статью, которая интересна читателям. Я пишу редко, для души, оплата меня не сильно интересует.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
dmitry07
16:08
Там еще есть взвод велосипедистов.
Литва и Латвия перебрасывают войска к белорусским границам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем