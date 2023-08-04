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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Раньше непослушных детей бармалеями пугали. Теперь прозападных политиков — «вагнерами».

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Если всего полторы недели назад никто не знал, где расположен Нигер и чем он отличается от Нигерии, то в результате громкого и кажущегося неожиданным для тех, кто далёк от внутриполитической ситуации в этой стране военного переворота сегодня Нигер на слуху. Усугубляется ситуация тем, что если европейские лидеры в очередной раз проявят неадекватность, то Нигер рискует стать ещё одной горячей точкой на африканском континенте. Но сегодня речь не об этом, а о том, что свергнутый президент Нигера Мохамед Басум в колонке для The Washington Post не только призвал США и «международное сообщество» помочь в восстановлении в стране конституционного строя, но и выразил некоторые опасения касательно того, что может случиться, если этого не сделать.

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По мнению Басума, Нигер окружён государствами, в которых так или иначе у власти находятся авторитарные «режимы». Сам Нигер при этом, считает Басум, являет собой пример демократии и защиты прав человека. Если ситуация продолжит развиваться по текущему сценарию, то, полагает свергнутый президент, весь регион центрального Сахеля попадёт под российское влияние посредством деятельности ЧВК «Вагнер».

К самой ЧВК «Вагнер» у господина Басума, что вполне естественно, учитывая его прозападную направленность, крайне предвзятое отношение: данную группу он считает «жестокими террористами», действия которых на Украине были «у всех на виду».

Почему попадание региона Сахель под российское влияние — это что-то, чего нужно опасаться, Басум, конечно же, уточнять не стал. Необходимо понимать, что Нигер очень богат полезными ресурсами, которые десятилетиями выкачивались из страны в пользу коллективного Запада, и в особенности в пользу Франции. С приходом к власти военной хунты этому процессу уже во многом положен конец, в связи с чем мы, собственно, и наблюдаем заявления о «нелигитимности», необходимости «восстановить конституционный строй», а также различные санкции.

#политика #чвк "вагнер" #нигер
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Kira625
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Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Priston
18:57
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Дядя Z
18:53
нигер грабили всё время буржуи,им 5% только давали на их страну,а остальное себе запад забирал
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Дядя Z
18:49
в слове страна нигер никто не знает,где правильно ставить ударение
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Kira625
18:48
> По мнению Басума, Нигер окружён государствами, в которых так или иначе у власти находятся авторитарные «режимы». Сам Нигер при этом, считает Басум, являет собой пример демократии и защиты прав челов...
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Владимир Поляков
18:47
Не смеши.Тебе задан вопрос.Если не можешь ответить молчи и не позорься.Обезжирка идёт за счёт гибели ребят.И вылавливать должны по всей планете Как было в СССР за что УВАЖАЛИ и боялись.
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