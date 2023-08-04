Раньше непослушных детей бармалеями пугали. Теперь прозападных политиков — «вагнерами».

Если всего полторы недели назад никто не знал, где расположен Нигер и чем он отличается от Нигерии, то в результате громкого и кажущегося неожиданным для тех, кто далёк от внутриполитической ситуации в этой стране военного переворота сегодня Нигер на слуху. Усугубляется ситуация тем, что если европейские лидеры в очередной раз проявят неадекватность, то Нигер рискует стать ещё одной горячей точкой на африканском континенте. Но сегодня речь не об этом, а о том, что свергнутый президент Нигера Мохамед Басум в колонке для The Washington Post не только призвал США и «международное сообщество» помочь в восстановлении в стране конституционного строя, но и выразил некоторые опасения касательно того, что может случиться, если этого не сделать.

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По мнению Басума, Нигер окружён государствами, в которых так или иначе у власти находятся авторитарные «режимы». Сам Нигер при этом, считает Басум, являет собой пример демократии и защиты прав человека. Если ситуация продолжит развиваться по текущему сценарию, то, полагает свергнутый президент, весь регион центрального Сахеля попадёт под российское влияние посредством деятельности ЧВК «Вагнер».

К самой ЧВК «Вагнер» у господина Басума, что вполне естественно, учитывая его прозападную направленность, крайне предвзятое отношение: данную группу он считает «жестокими террористами», действия которых на Украине были «у всех на виду».

Почему попадание региона Сахель под российское влияние — это что-то, чего нужно опасаться, Басум, конечно же, уточнять не стал. Необходимо понимать, что Нигер очень богат полезными ресурсами, которые десятилетиями выкачивались из страны в пользу коллективного Запада, и в особенности в пользу Франции. С приходом к власти военной хунты этому процессу уже во многом положен конец, в связи с чем мы, собственно, и наблюдаем заявления о «нелигитимности», необходимости «восстановить конституционный строй», а также различные санкции.