Дело пахнет керосином.

Больше недели прошло с момента военного переворота в Нигере, в результате которого был смещён президент Мохамед Басум, а власть в стране установила военная хунта под руководством генерала Абдурахмана Тчиани. По всей видимости, Басума держат в достойных условиях, поскольку несколько часов назад в издании The Washington Post появилась статья за авторством свергнутого президента Нигера, в которой он призывает Соединённые Штаты и «всё международное сообщество» помочь «нам» восстановить конституционный порядок в стране.

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По словам Басума, его правительство пришло к власти в 2021 году в результате легитимной процедуры, а сам Нигер остаётся «последним бастионом» защиты прав человека в африканском регионе Сахель.

Вообще, Мохамед Басум считается прозападным президентом, который покрывал эксплуатацию Нигера и его природных богатств западными странами. Чтобы убедиться в том, что данные утверждения имеют под собой серьёзные основания, достаточно ознакомиться с опасением Басума касательно того, что в результате действий зачинщиков переворота и их региональных союзников «весь центральный Сахель может попасть под российское влияние через группу “Вагнер”». Бойцы «Вагнера», добавил Басум, продемонстрировали «терроризм» во время своих действий на Украине, и этот же терроризм, считает свергнутый президент Нигера, может распространиться и на весь Сахель.

На сегодняшний день ситуация в Нигере и окрестностях тревожная. Допускается силовое решение вопроса с восстановлением в стране конституционного строя, что подразумевает иностранную интервенцию.