Если Россия сменит название и флаг, то получится СССР. И мало никому не покажется.

Как с вероятностью, близкой к ста процентам, определить тот факт, что на линии боевого соприкосновения у Украины всё идёт, мягко говоря, не так, как задумывало военно-политическое руководство страны? Правильно: посмотреть, на что делают упор и какие заявления делают киевские политики. Если заявления больше похожи на несбыточные фантазии, значит реальный исход этого конфликта становится Киеву всё более очевидным. Вот и буквально несколько часов назад небезызвестный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк позволил себе в телеэфире поделиться «мриями» на тему будущего России.

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По мнению Подоляка, Россия должна будет уменьшиться в размерах и подвергнуться «ребрендингу»: сменить название, риторику и заменить триколор на «белый флаг». Данные процессы, считает советник Офиса президента Украины, вполне нормальные, а для Украины они и вовсе являются ключевыми, особенно, учитывая то, «какую цену страна уже заплатила» за «решение вопроса» с Россией.

Здесь что-либо комментировать, пожалуй, только портить. Необходимо только напомнить Подоляку о том, что недавно в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флагов Российской Империи, СССР и Российской Федерации, символизирующих преемственность многовековой российской государственности. Сменить триколор на один из двух других флагов, конечно, можно, но будет ли от этого лучше Подоляку и Украине в целом?