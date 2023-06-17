Символизм заключается в преемственности истории и государственности.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На фоне происходящих событий в России начали с куда большей трезвостью относиться к собственной истории: не отрицать прошлого, каким бы оно ни было, а помнить его и воспринимать неразрывную хронологию существования государства. Чтобы символически связать три исторических эпохи, в которых за последние несколько веков в той или иной форме существовала Россия, сегодня в Санкт-Петербурге в парке 300-летия города были подняты три гигантских флага: Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.

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Как сообщается, мероприятие связано с круглыми датами, к которым подошли конкретные флаги: 165 лет исполняется чёрно-жёлто-белому российскому имперскому флагу, 100 лет — красному советскому флагу, а также 330 лет российскому бело-сине-красному триколору, который сейчас является государственным флагом РФ.

По замыслу, это событие должно символизировать преемственность российской государственности. Что же до технической информации, то высота флагштоков составляет 179,5 метров, а площадь самих полотнищ составляет 2 400 квадратных метров (60 метров в длину и 40 метров в ширину).

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Что же до выбора города для размещения флагов, то, по всей видимости, идея заключалась в том, что пика своего развития Российская империя достигла со столицей в Санкт-Петербурге, и там же произошли революционные события, в результате которых на руинах империи был образован СССР.