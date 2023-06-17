Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Санкт-Петербурге подняли флаги трёх воплощений России: РИ, СССР и РФ
Символизм заключается в преемственности истории и государственности.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

На фоне происходящих событий в России начали с куда большей трезвостью относиться к собственной истории: не отрицать прошлого, каким бы оно ни было, а помнить его и воспринимать неразрывную хронологию существования государства. Чтобы символически связать три исторических эпохи, в которых за последние несколько веков в той или иной форме существовала Россия, сегодня в Санкт-Петербурге в парке 300-летия города были подняты три гигантских флага: Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.

реклама

Как сообщается, мероприятие связано с круглыми датами, к которым подошли конкретные флаги: 165 лет исполняется чёрно-жёлто-белому российскому имперскому флагу, 100 лет — красному советскому флагу, а также 330 лет российскому бело-сине-красному триколору, который сейчас является государственным флагом РФ.

По замыслу, это событие должно символизировать преемственность российской государственности. Что же до технической информации, то высота флагштоков составляет 179,5 метров, а площадь самих полотнищ составляет 2 400 квадратных метров (60 метров в длину и 40 метров в ширину).

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Что же до выбора города для размещения флагов, то, по всей видимости, идея заключалась в том, что пика своего развития Российская империя достигла со столицей в Санкт-Петербурге, и там же произошли революционные события, в результате которых на руинах империи был образован СССР.

#россия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин напомнил о проекте договора с Украиной и о том, что Киев отказался выполнять его условия после отвода российских войск от столицы
Байден не считает необходимым принимать Украину в НАТО в упрощённом формате
Forbes: Украина к 2050 году хочет стать энергохабом Европы, но для этого нужно вложить $400 миллиардов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
5
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
134
Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
28
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
9
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
8
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
15
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
288
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
13
ArtMoney - учимся взламывать игры
12
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
9

Сейчас обсуждают

Шалом
22:59
Власти не будут приравнивать использование VPN к госизмене
Шалом
22:53
Ох. Чипы памяти будут перегреваться от главного чипа ЦП. Зачем они сделали так ? Майнеры уже наступили на эти грабли, используйте их опыт.
Процессору Apple M2 Ultra заглянули под крышку
Sash33
22:40
@"К тому же стремительно приближается эра суверенного Интернета..." АналоГовНет
Власти не будут приравнивать использование VPN к госизмене
swr5
22:35
Христос Воскресе !!!
Сакральная архитектура буддийской ступы
Mr. Night
22:31
С Коллективным Западом и Англосаксонским Игом вообще нельзя вести никаких дел. Они обманули Горбачева, пообещав не расширять НАТО, вышли из договора по противоракетной обороне, обманули с минским согл...
Путин напомнил о проекте договора с Украиной и о том, что Киев отказался выполнять его условия после отвода российских войск от столицы
Китя.
22:31
Скоро выйдет 4090Super. а разъем питалова тот же. интересно будет или оплавление или нет ?
6 провальных видеокарт AMD и NVIDIA, которые стали жертвами жадности Лизы Су и Дженсена Хуанга
Eppius
22:22
Интересно а чегож обратно к Киеву не вернулись?
Путин напомнил о проекте договора с Украиной и о том, что Киев отказался выполнять его условия после отвода российских войск от столицы
хахахер
22:22
уже часть СССР вернули за год СВО
Александр Ходаковский заявил, что потери ВСУ в контрнаступлении вызывают двоякие чувства
Александр Квасов
22:22
Бейтесь Евгений Викторович, нам отступать некуда!
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
NOFX
22:18
Бидон хоть и протекает жоска. Но иногда к нему приходит прозрение 😁
Байден: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем