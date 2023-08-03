Ещё раз: это только зафиксировано из числа попавших в открытый доступ. Сколько таких фактов на самом деле, можно только догадываться.

Одним из наиболее известных применяемых в зоне специальной военной операции вооружений является дрон-камикадзе «Ланцет». Известность получил за счёт своей простоты, дешевизны и высокой эффективности, позволяющей «выносить» технику, стоимость которой в сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз превосходит стоимость «Ланцетов». На сегодняшний день только зафиксированных на видео и попавших в открытый доступ фактов успешной работы данных дронов-камикадзе насчитывается больше пятисот о чём передаёт RT.

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Согласно материалу RT, в реальности поражённых «Ланцетами» целей «в несколько раз больше пятисот», но значительная часть материалов с работой дронов-камикадзе не публикуется в Сети из соображений безопасности. Что, впрочем, очевидно и без комментариев кадровых военных.

Основными целями для «Ланцетов» являются гаубицы, орудия полевой артиллерии и миномёты. Также «Ланцеты» успешно применяются для уничтожения опорных пунктов, антенн радиолокационных станций, пусковых установок ПВО, лёгкой техники, бронетехники, включая даже тяжёлые танки, и многое другое.

С момента начала СВО производство «Ланцетов» в России увеличилось в 50 (пятьдесят) раз: дроны производят на девяти промышленных площадках в разных регионах страны.