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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Москвич» заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями
Подождите, но ведь президент потребовал, чтобы машины были отечественными.

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Сегодня у Путина на встрече с российскими промышленниками был неприятный для чиновников разговор: их будут в добровольно-принудительном порядке пересаживать на автомобили отечественного производства. Когда начнётся этот процесс, что считать «отечественным» автомобилем, и нужно ли под эти цели начинать наконец-то разрабатывать собственные машины бизнес- и представительского класса, пока что вопросы, ответы на которые никто не даёт.

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Зато желанием обеспечить чиновников автомобилями загорелся завод «Москвич», пресс-служба которого заявила, что производственные мощности завода способны обеспечить спрос на машины «массового сегмента», если на них поступит государственный заказ.

И вот здесь мы попадаем в неприятную ситуацию: на сегодняшний день «Москвич» — это сборка модели одного из китайских производителей с переклеиванием шильдиков и внесением изменений в прошивку бортового компьютера. Целесообразно ли называть такие продукты «отечественными» — это вопрос риторический.

Возможно, решение о пересаживании чиновников на отечественные машины наконец-то подстегнёт автопром к созданию моделей, аналогичных условным «мерседесам» C- и S-классов.

#россия #политика #экономика #автомобили #промышленность #отечественный автопром #"москвич"
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