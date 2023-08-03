Это, интересно, на каких?

Есть у российского автопрома одна проблема: полагая, что Европа не будет беспрекословно выполнять приказы США, и при любом дуновении ветра не будет присоединяться к антироссийским санкциям, в стране возник откровенный перекос в плане производства собственных автомобилей. Выпускаются либо машины откровенно бюджетного класса, либо «членовозы» Aurus уровня Rolls Royce. Машин промежуточных между малолитражками и «премиумом» классов, на которые не стыдно было бы пересесть условному директору какого-нибудь предприятия, попросту нет физически.

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Что ж, теперь, по всей видимости, у автопроизводителей появится стимул наконец-то озаботиться этим вопросом: на встрече с представителями обрабатывающей промышленности и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым президент России Владимир Путин заявил о недопустимости государственных закупок иномарок для чиновников.

Как отметил Путин, нет «ничего страшного» в том, что «будет поскромнее» — это даже хорошо, поскольку «чиновничество наше замечательное» должно понимать необходимость развития отечественной продукции, брендов и автомобилей. При этом глава государства добавил, что Россия не отказывается от импорта, но в «базовых вещах» должна ориентироваться на отечественного производителя.

Как будет решаться эта задача, и в какие сроки её необходимо уложить, на данном этапе непонятно. Как мы уже отметили выше, в России попросту не производятся автомобили бизнес- или представительского класса уровня тех же BMW 5/7 или Audi A6/A8. А экстренный ввоз в страну китайских аналогов с переклеиванием шильдиков, как это сейчас происходит с «Москвичом» и парой моделей Lada, вряд ли имеет смысл называть импортозамещением.