Всего за июль продано 2 132 автомобиля.

В условиях, когда выбора особо больше и нет, вполне естественными выглядят новости от российских автопроизводителей о том, что продажи автомобилей соответствующих марок постоянно увеличиваются. Сначала о росте продаж отчитался «АвтоВАЗ», и вот, за ним последовал «Москвич», пресс-служба которого сообщила о 40-процентном росте продаж в июле по сравнению с показателями июня этого же года.

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Согласно официальной статистике, за июль было продано 2 132 автомобиля, из которых более 1 700 уже встали на учёт. С момента старта продаж количество реализованных автомобилей «Москвич» перевалило за шесть тысяч единиц.

Важно понимать, что на данном этапе «Москвич» представляет собой перемаркировку моделей одного из китайских автомобильных брендов. В критической ситуации для отечественного авторынка это был пусть и непопулярный в обществе, но необходимый шаг.

Значительная часть «Москвичей» переходят в столичные таксопарки и каршеринговые сервисы. По замыслу производителя, таким образом нарабатывается статистика, а потенциальные покупатели могут ознакомиться с машинами, что называется, на настоящем примере.